Все лесные пожары в России потушены

Пожарные потушили все возгорания в лесах на территории России . Об этом говорится в распространенном в понедельник федеральной Авиалесоохраной сообщении.

"На 00:00 мск 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", — сообщает служба.

Как уточняет Авиалесоохрана, в прошедшие сутки в России действовало 7 лесных пожаров на площади 94 га. В их тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов. Еще два воздушных судна занимались мониторингом ситуации.

Особый противопожарный режим действует в 31 субъекте Российской Федерации. Режим ЧС нигде не введен.

Лесные пожары начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. По предварительным данным Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в финансовом плане составил 7 млрд рублей с начала года.