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Все лесные пожары в России потушены 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Все лесные пожары в России потушены
Фото: Министерство обороны РФ
Пожарные потушили все возгорания в лесах на территории России. Об этом говорится в распространенном в понедельник федеральной Авиалесоохраной сообщении.
"На 00:00 мск 30 сентября 2019 года на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет", — сообщает служба.
Как уточняет Авиалесоохрана, в прошедшие сутки в России действовало 7 лесных пожаров на площади 94 га. В их тушении были задействованы 100 человек, 24 единицы техники, 13 воздушных судов. Еще два воздушных судна занимались мониторингом ситуации.
Особый противопожарный режим действует в 31 субъекте Российской Федерации. Режим ЧС нигде не введен.
Лесные пожары начались в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии в июле. По предварительным данным Рослесхоза, ущерб от лесных пожаров в финансовом плане составил 7 млрд рублей с начала года.
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Пожары , Происшествия
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