Производственное здание горит в Мытищах

Пожар произошел в одноэтажном производственном строении в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"В деревне Ульянково в городе Мытищи произошел пожар в одноэтажном строении", — сообщили в министерстве.

Площадь возгорания составила 350 кв. м.

МЧС отметили, что эвакуация из здания не проводилась, угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступала.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что возгорание произошло на улице Центральной. "Возгорание произошло в производственном здании по переработке пластика в деревне Ульянково городского округа Мытищи по улице Центральная", — сообщил собеседник агентства.