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Производственное здание горит в Мытищах 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
Производственное здание горит в Мытищах
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в одноэтажном производственном строении в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
"В деревне Ульянково в городе Мытищи произошел пожар в одноэтажном строении", — сообщили в министерстве.
Площадь возгорания составила 350 кв. м.
В МЧС отметили, что эвакуация из здания не проводилась, угрозы распространения огня нет. Информации о пострадавших не поступала.
Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что возгорание произошло на улице Центральной. "Возгорание произошло в производственном здании по переработке пластика в деревне Ульянково городского округа Мытищи по улице Центральная", — сообщил собеседник агентства.
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Пожары , Происшествия , МЧС , ИТАР-ТАСС
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