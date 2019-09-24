Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена

В компании "Дальморепродукт", которой принадлежит плавбаза "Петр Житников", сообщили, что пожар на судне потушен.

По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку, передает "Интерфакс".

Угрозы для оставшихся на борту членов экипажа нет. Эвакуация экипажа плавбазы "Петр Житников" завершена. Пострадавших нет.

Судовладелец рассказал, что часть плавбазы — носовая надстройка — обесточена, но свет есть, электростанция на судне работает.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп​​​ загорелась плавучая база. На судне в этот момент находилось 419 человек.

В район происшествия идут три спасательных судна, прибытие первого из них ожидается через семь часов, еще два судна подойдут ориентировочно через 10 и 20 часов соответственно.