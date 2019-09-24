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Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен, эвакуация экипажа завершена 

Вести.Ru 53 минуты назад
Пожар на плавбазе «Петр Житников» потушен
Фото: facebook.com
В компании "Дальморепродукт", которой принадлежит плавбаза "Петр Житников", сообщили, что пожар на судне потушен.
По предварительным данным, причиной пожара стало возгорание тары в отсеке промвооружения, в результате чего сгорел кабель, ведущий в радиорубку, передает "Интерфакс".
Угрозы для оставшихся на борту членов экипажа нет. Эвакуация экипажа плавбазы "Петр Житников" завершена. Пострадавших нет.
Судовладелец рассказал, что часть плавбазы — носовая надстройка — обесточена, но свет есть, электростанция на судне работает.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили, что в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп​​​ загорелась плавучая база. На судне в этот момент находилось 419 человек.
В район происшествия идут три спасательных судна, прибытие первого из них ожидается через семь часов, еще два судна подойдут ориентировочно через 10 и 20 часов соответственно.
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Пожары , Происшествия , МЧС , Интерфакс
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