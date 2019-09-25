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Пожар в океане: как спасали плавбазу «Петр Житников» 

Вести.Ru + ещё 60 1 час назад
Пожар в океане: плавбазу «Петр Житников» спасли
Фото: Вести.Ru
Плавбазу "Петр Житников", на которой случился крупный пожар, буксируют к берегу острова Итуруп. Возгорание на одном из крупнейших в мире плавучих заводов произошло ночью. С судна были эвакуированы 363 человека. Еще 56 остались на борту в качестве аварийной команды.
Рыбаки с ужасом озираются по сторонам: пожарная тревога застала их прямо посреди Тихого океана. Откуда дым, что горит — в кромешной тьме ничего не разглядеть.
Языки пламени обесточили нос и отвоевывали все новые отсеки плавбазы "Петр Житников". В каюты пошла вода. В борьбе с огнем прошла вся ночь.
Экипаж спасал судно в одиночку, пока на подмогу не пришел брат-близнец — плавбаза "Всеволод Сибирцев" находилась в паре часов хода.
"Весь день занимались тем, что обеспечивали прием экипажа, обеспечивали его всем необходимым", — говорит Александр Ефремов, управляющий группы компаний "Доброфлот".
С горящего судна эвакуировали 363 рыбака. Уже вечером этот спасительный рейс встречали на Шикотане, куда причалило судно с эвакуированными. Они вырвались из огненного плена и теперь могут почувствовать себя в безопасности.
"В целом состояние у них хорошее, размещаем по гостиницам, общежитиям, хостелам", — рассказал Олег Мазур, директор филиала "Крабозаводск" ЗАО "Курильский рыбак".
Плавбаза-гигант одна из крупнейших в своем классе. На ее фоне 20-этажный дом покажется малышом. Морепродукты перерабатывают прямо в океане, после чего они тоннами расходятся по прилавкам на суше.
После суток борьбы с огнем мотористам все-таки удалось запустить двигатель. Взят курс на Курилы в сопровождении судна-спасателя. Плавбаза идет своим ходом, рискуя воспламениться в любой момент. На борту 56 человек — аварийная группа, которая продолжает бороться за живучесть судна.
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Комментарии14
Пожары , Происшествия , Александр Ефремов , Олег Мазур
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