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Четыре из пяти этажей ТЦ во Владивостоке выгорели 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Появились подробности о крупном пожаре в ТЦ
Фото: © РИА Новости / Инна Эстрина
Торговые точки на четырех из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели в ходе мощного пожара, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. В МЧС в свою очередь предлагают дождаться официальных выводов специалистов.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6 утра (23.00 пятницы мск) и охватил 1 тысячу квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет. Спасатели сообщили, что пожар начался в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно от взрыва баллона.
"На втором, третьем, четвертом этажах выгорели, а первый этаж относительно уцелел", — сказал источник.
Представитель управления МЧС по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что пока о полном уничтожении говорить рано. "Пока об этом рано говорить, тушение еще продолжается. Это установят специалисты. Горение там было", — сказал он.
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Пожары , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Владивосток
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