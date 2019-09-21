Появились подробности о крупном пожаре в ТЦ

Четыре из пяти этажей ТЦ во Владивостоке выгорели

Торговые точки на четырех из пяти этажей торгового центра "Максим" во Владивостоке выгорели в ходе мощного пожара, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах города. В МЧС в свою очередь предлагают дождаться официальных выводов специалистов.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6 утра (23.00 пятницы мск) и охватил 1 тысячу квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет. Спасатели сообщили, что пожар начался в кафе на четвертом этаже. Представитель администрации региона сказал РИА Новости, что пожар возник в кафе на пятом этаже, предположительно от взрыва баллона.

"На втором, третьем, четвертом этажах выгорели, а первый этаж относительно уцелел", — сказал источник.

Представитель управления МЧС по Приморскому краю сообщил РИА Новости, что пока о полном уничтожении говорить рано. "Пока об этом рано говорить, тушение еще продолжается. Это установят специалисты. Горение там было", — сказал он.