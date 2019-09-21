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Названа причина пожара в торговом центре во Владивостоке 

News.ru + ещё 9 2 часа назад
Названа причина страшного пожара во Владивостоке
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
По предварительным данным, крупный пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке возник от взрыва газового баллона в кафе. Об этом сообщил представитель администрации Приморского края.
По его словам, мог взорваться баллон в кафе на мансарде на пятом этаже здания. Он рассказал, что при пожаре никто не пострадал, сообщает РИА Новости.
Как ранее писал News.ru, возгорание в одном из крупнейших торговых центров города началось в субботу, 21 сентября, в 06:00 (23:00 пятницы мск). Площадь, охваченная огнём составила более 1 тыс. кв. м. Пожару был присвоен второй ранг сложности.
В настоящее время пожар уже локализован.
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Пожары , Происшествия , РИА Новости , Владивосток
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