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Крупный пожар в ТЦ Владивостока локализован 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Крупный пожар в ТЦ Владивостока локализован
Фото: РИА Новости
Спасателям удалось локализовать мощный пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.
«Пожар локализован в 9:40 (2:40 по Москве) на площади в тысячу квадратов», — приводит агентство слова собеседника.
Огонь вспыхнул в одном из крупнейших ТЦ Владивостока в шесть утра по местному времени. Пожар распространился на тысячу квадратных метров.
К горящему зданию были направлены несколько пожарных машин, скорая помощь и автомобили полиции. Территория вокруг ТЦ оцеплена, подземные переходы перекрыли. Сообщений о пострадавших не поступало.
Внутренние конструкции частично обрушились внутри горящего ТЦ, пишет агентство со ссылкой на представителя управления МЧС по Приморскому краю.
Очевидцы публиковали в социальных сетях видеозаписи, на которых здание ТЦ охвачено огнем.
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Пожары , МЧС , Владивосток
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