Крупный пожар в ТЦ Владивостока локализован

Спасателям удалось локализовать мощный пожар в торговом центре «Максим» во Владивостоке . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС.

«Пожар локализован в 9:40 (2:40 по Москве) на площади в тысячу квадратов», — приводит агентство слова собеседника.

Огонь вспыхнул в одном из крупнейших ТЦ Владивостока в шесть утра по местному времени. Пожар распространился на тысячу квадратных метров.

К горящему зданию были направлены несколько пожарных машин, скорая помощь и автомобили полиции. Территория вокруг ТЦ оцеплена, подземные переходы перекрыли. Сообщений о пострадавших не поступало.

Внутренние конструкции частично обрушились внутри горящего ТЦ, пишет агентство со ссылкой на представителя управления МЧС по Приморскому краю.