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Из горящего ТЦ во Владивостоке идет сильный дым 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Из горящего ТЦ во Владивостоке идет сильный дым
Фото: © РИА Новости / Георгий Зимарев
Спасатели оцепил территорию полыхающего торгового центра "Максим" во Владивостоке, из здания идет сильный дым, огня почти не видно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6 утра, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Пострадавших нет.
У здания несколько пожарных машин, скорой помощи и полиции.
Из здания валит густой дым, но открытого огня не видно. Время от времени с крыши раздаются хлопки и вырывается пламя.
Территория вокруг торгового центра оцеплена, подземные переходы перекрыты, полиция регулирует движение машин.
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Пожары , Происшествия , Дым от пожаров , РИА Новости , Владивосток
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