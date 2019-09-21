Из горящего ТЦ во Владивостоке идет сильный дым

Спасатели оцепил территорию полыхающего торгового центра "Максим" во Владивостоке , из здания идет сильный дым, огня почти не видно, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ города начался в 6 утра, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Пострадавших нет.

У здания несколько пожарных машин, скорой помощи и полиции.

Из здания валит густой дым, но открытого огня не видно. Время от времени с крыши раздаются хлопки и вырывается пламя.

Территория вокруг торгового центра оцеплена, подземные переходы перекрыты, полиция регулирует движение машин.