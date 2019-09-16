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Центр вирусологии «Вектор» горит под Новосибирском 

Все новости Новосибирской области + ещё 2 38 минут назад
Центр вирусологии горит под Новосибирском
Фото: ТАСС
Во второй половине дня 16 сентября произошел пожар в центре вирусологии и биотехнологий «Вектор», расположенном в поселке Кольцово под Новосибирском. Огонь тушат несколько пожарных расчетов, по словам местных властей угрозы выброса биологических материалов нет.
Огонь в первом корпусе центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» вспыхнул около 17:00 по местному времени. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло на четвертом этаже после звука, очень похожего на взрыв. Сейчас на месте работает несколько пожарных расчетов.
Как сообщил журналистам глава поселка Кольцово Николай Красников, в результате ЧП пострадал один человек. Красников заявил, что угроза выброса в атмосферу опасных биологических материалов отсутствует. "При проведении плановых ремонтных работ в одном из помещений на "Векторе" при подготовке к лакокрасочных работам произошел хлопок с возгоранием на площади около 30 кв.м. Пострадал сотрудник подрядной строительной организации, который доставлен в больницу, ему оказана помощь и он переправлен в Новосибирский ожоговый центр с ожогами нижних конечностей", цитирует главу поселка агентство ТАСС.
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Комментарии1
Пожары , Происшествия , Николай Красников , ИТАР-ТАСС , Новосибирск
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