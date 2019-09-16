Центр вирусологии горит под Новосибирском

Центр вирусологии «Вектор» горит под Новосибирском

Во второй половине дня 16 сентября произошел пожар в центре вирусологии и биотехнологий «Вектор», расположенном в поселке Кольцово под Новосибирском . Огонь тушат несколько пожарных расчетов, по словам местных властей угрозы выброса биологических материалов нет.

Огонь в первом корпусе центра вирусологии и биотехнологий «Вектор» вспыхнул около 17:00 по местному времени. По словам очевидцев, пламя вспыхнуло на четвертом этаже после звука, очень похожего на взрыв. Сейчас на месте работает несколько пожарных расчетов.