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Николай Патрушев раскритиковал чиновников за работу в Сети 

Российская Газета 1 час назад
Николай Патрушев раскритиковал чиновников за работу в Сети
Фото: Российская Газета
Об этом в конце недели на выездном совещании в Волгограде заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. По его словам, нарушения прежде всего касаются работы на компьютерах, подключенных к интернету. Как отметил Патрушев, чиновники зачастую используют неучтенные съемные носители информации, несертифицированное программное обеспечение. Кроме того, отмечается и несанкционированное подключение мобильных устройств и беспроводных точек доступа, взаимодействующих с сетью Интернет. Николай Патрушев попросил руководителей регионов в Южном федеральном округе обратить на эти вопросы особое внимание и принять меры по недопущению подобных нарушений и защите служебной информации. В прошлом году на аналогичном совещании Патрушев констатировал, что государственные ресурсы на юге России оказались слабо защищены от хакерских атак, и предупредил о значительно возросшем диапазоне задач компьютерной разведки иностранных спецслужб.
Что касается вопросов информационной безопасности, то, по данным секретаря Совбеза, в этом году было заблокировано около 88 тысяч интернет-сайтов с экстремистской и террористической информацией. Еще более чем со 100 тысяч таких ресурсов противоправная информация была удалена. В целом, по его словам, Роскомнадзором было обработано порядка 460 тысяч обращений об обнаружении противоправной информации экстремистской и террористической направленности, исполнено более 50 тысяч судебных решений о запрете к ее распространению.
Второй вопрос совещания был посвящен угрозам возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Как отметил Патрушев, в ЮФО риск таких угроз остается высоким. Он подчеркнул, что, к сожалению, количество чрезвычайных ситуаций и пострадавших от них людей остается значительным. Только в прошлом году и первой половине этого года на юге России в результате ЧС пострадало более 6 тысяч человек, 151 человек погиб, при этом ущерб составил 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Сложной остается и пожарная обстановка. В прошлом году в округе зарегистрировано более 59 тысяч пожаров и возгораний сухой растительности. Жертвами пожаров стали 722 человека.
Государственные ресурсы на юге России оказались слабо защищены от хакерских атак, что не может не играть на руку активизировавшейся компьютерной разведке иностранных спецслужб
По словам секретаря СБ РФ, не снижается риск возникновения техногенных ЧС в связи со значительной изношенностью оборудования на промышленных объектах, среди которых есть потенциально опасные объекты. Так, негативная ситуация складывается в нефтегазовой сфере, где наблюдается рост числа аварий по причине изношенности нефтепроводов. Как отметил Патрушев, например, в Волгоградской области 85 процентов трубопроводов введены в эксплуатацию более 50 лет назад.
Тревогу, по словам Патрушева, вызывает и неудовлетворительное состояние ряда гидротехнических сооружений.
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Комментарии
Пожары , Николай Патрушев , Роскомнадзор , Совет безопасности РФ , Волгоград
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