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В Кемерове на месте ТЦ «Зимняя вишня» открыли сквер 

ТАСС + ещё 13 1 час назад
На месте ТЦ «Зимняя вишня» открыли сквер
Фото: ТАСС
Сквер Ангелов построили в Кемерове на месте снесенного торгового центра "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года произошел пожар и погибли 60 человек. Сквер площадью около 2 га открыли для посетителей в воскресенье — спустя почти полтора года после трагедии, передает корреспондент ТАСС.
"Наша задача была сделать не место скорби, а место памяти и место силы. Парк открываем, сегодня он начинает свою работу" — сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, представляя построенный сквер журналистам.
По словам губернатора, торжественного открытия сквера не запланировано. В полдень в парке начнет играть симфонический оркестр Кузбасса, живая музыка будет звучать до вечера.
Цивилев высказал надежду, что каждый человек, который побывает в парке, выйдет отсюда другим.
"Я очень надеюсь, что каждый зашедший сюда поймет, что надо ценить жизнь человека, уважать человека и особенно ценить жизнь ребенка. Поэтому здесь очень много мест для отдыха детей", — сказал он.
История строительства сквера
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года, в результате погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 79 человек пострадали. После трагедии было решено снести здание торгового комплекса, а на его месте построить сквер в память о погибших.
Изначально планировалось, что площадка сгоревшего торгового центра будет благоустроена к 1 сентября 2018 года. Но из-за затянувшихся работ по сносу здания ТЦ, которые завершились только к концу лета прошлого года, строительные работы отложили еще на год.
Над проектом сквера совместно работали российские и американские архитекторы и урбанисты. По их замыслам он функционально поделен на две зоны: тихого и активного отдыха. Концепция благоустройства прошла общественные слушания и согласована с родственниками погибших. Строительство сквера велось за счет средств благотворителей. Проект реализовали при поддержке Сбербанка.
"Здесь нет ни копейки бюджетных средств, это все делалось за счет частных пожертвований", — отметил губернатор.
Подготовительные инженерные работы начались зимой, в мае подрядные организации приступили к основному строительству, оно велось круглосуточно, парк был построен в рекордно короткие сроки.
"Я спросил [у архитекторов], сколько этот парк надо строить, мне сначала сказал 2-3 года. Я сказал [нужно построить за] восемь месяцев, в этих восьми месяцах была и зима", — сказал Цивилев.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Пожар в Кемерово , Сергей Цивилев , Сбербанк России , ИТАР-ТАСС , Кемерово
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