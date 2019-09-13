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Священник по пути на молебен спас инвалида из пожара 

360tv.ru 1 час назад
Священник по пути на молебен спас инвалида из пожара
Фото: 360tv.ru
Настоятель храма Иоанна Богослова станицы Нехаевская Волгоградской области иерей Кирилл Щеголев спас 84-летнего инвалида из горящего дома. Пенсионер недавно перенес инсульт и не мог сам выбраться.
Пожар произошел еще 22 августа, но священник до сих пор не хотел рассказывать о своем подвиге. О случившемся рассказали прихожане, уточнили в пресс-службе Волгоградской епархии.
Отец Кирилл назначил молебен в соседней станице. Когда он въезжал в станицу Тишанскую, увидел, что из одного из домов идет густой дым. Местные жители сказали, что в доме мог остаться человек. Из пожара никак не мог выбраться пенсионер-инвалид, который недавно перенес инсульт.
Щеголев в полном церковном облачении бросился в дом, размышлять было некогда. Дом был полон дыма. Ползком священник стал по очереди проверять комнаты. В одной из них на полу лежал хозяин и хрипел. Отец Кирилл схватил пострадавшего и на себе вытащил его из дома. Позже оказалось, что в загоревшемся доме на кухне стояли два полных газовых баллона.
За спасение человека митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор наградил героя. Он вручил клирику медаль священномученика Николая Попова второй степени.
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Пожары , Происшествия , Волгоградская Область
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