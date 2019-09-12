Три человека погибли при пожаре в Волгограде

В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке

Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде , сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

По данным ГУМЧС по Волгоградской области, около полуночи поступило сообщении о пожаре в дачном обществе "Дзержинец" в Волгограде, на одном из участков горели кухня и баня общей площадью около 80 квадратных метров, есть погибшие.

Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, погибли трое человек.