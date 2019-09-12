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В Волгограде три человека погибли при пожаре на дачном участке 

РИА Новости + ещё 5 29 минут назад
Три человека погибли при пожаре в Волгограде
Фото: РИА Недвижимость
Три человека погибли при возгорании бани и летней кухни на дачном участке в Волгограде, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
По данным ГУМЧС по Волгоградской области, около полуночи поступило сообщении о пожаре в дачном обществе "Дзержинец" в Волгограде, на одном из участков горели кухня и баня общей площадью около 80 квадратных метров, есть погибшие.
Как сообщили РИА Новости в экстренных службах региона, погибли трое человек.
"Трое погибших, личности устанавливаются", — сказал собеседник агентства.
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Пожары , Происшествия , РИА Новости , Волгоград
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