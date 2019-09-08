В ночь с 8 на 9 сентября 1999 года на первом этаже девятиэтажного жилого дома 19 по улице Гурьянова в Москве сработало взрывное устройство. Два подъезда были полностью уничтожены, конструкции находившегося рядом жилого дома 17 были деформированы, а в радиусе полукилометра оказались выбитыми почти все стёкла. Жертвами теракта стали 100 человек, 690 пострадали или получили ранения разной степени тяжести. Следствие установило, что организованная группа террористов под руководством иностранных граждан Эмира Аль-Хаттаба и Абу Умара привезла взрывчатку в столицу с территории Северного Кавказа на грузовых автомобилях под видом мешков с сахаром, а перед трагедией боевики разместили её в нежилом помещении на первом этаже дома. Мощность взрыва составила около 350 кг в тротиловом эквиваленте.
20 лет со дня теракта на улице Гурьянова в Москве
Фото: RT на русском
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