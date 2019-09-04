Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В жилом доме в Ангарске прогремел взрыв 

РИА «ФедералПресс» + ещё 5 5 часов назад
В жилом доме в Ангарске прогремел взрыв
Фото: РИА "ФедералПресс"
В среду, 4 сентября, в одном из жилых домов 22 микрорайона Ангарска произошел хлопок бытового газа. К счастью, последующего пожара не произошло.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел во время приготовления пищи в квартире расположенной на первом этаже дома. В результате серьезного ущерба не было, если не считать разбитого окна. Во время ЧП никто не погиб, но три человека получили ожоги легкой степени и от госпитализации отказались. Известно также, что эвакуации не было и на данный момент обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о взрыве баллона с фреоном на территории строительного рынка в Новосибирске. В результате мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Сотрудники правоохранительных служб отметили, что взрыв произошел по техническим причинам.
Фото: pxhere.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
В Салехарде «откапиталили» сгоревшее общежитие В Салехарде «откапиталили» сгоревшее общежитие На Ямале возобновили поиски пропавшего в августе вертолета с тремя пассажирами на борту На Ямале возобновили поиски пропавшего в августе вертолета с тремя пассажирами на борту Во Владивостоке на территории ТЭЦ-2 сгорел трансформатор Во Владивостоке на территории ТЭЦ-2 сгорел трансформатор
Пожары , ФедералПресс , Ангарск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У границ России нашли тайную базу спецназа США
У границ России нашли тайную базу спецназа США263
«Одевайся, ваш дом взорвали»: кто устроил теракт в Буйнакске
«Одевайся, ваш дом взорвали»: кто устроил теракт в Буйнакске
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным64
Украинку убили во время секса в Турции
Украинку убили во время секса в Турции143
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами
Отельеры Турции прокомментировали трагедии с туристами1
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение