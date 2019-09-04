В жилом доме в Ангарске прогремел взрыв

В среду, 4 сентября, в одном из жилых домов 22 микрорайона Ангарска произошел хлопок бытового газа. К счастью, последующего пожара не произошло.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, инцидент произошел во время приготовления пищи в квартире расположенной на первом этаже дома. В результате серьезного ущерба не было, если не считать разбитого окна. Во время ЧП никто не погиб, но три человека получили ожоги легкой степени и от госпитализации отказались. Известно также, что эвакуации не было и на данный момент обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о взрыве баллона с фреоном на территории строительного рынка в Новосибирске. В результате мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Сотрудники правоохранительных служб отметили, что взрыв произошел по техническим причинам.

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