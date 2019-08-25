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Пожар в торговом центре в Ереване: пострадали 10 человек 

Мир24 + ещё 1 1 час назад
Фото: Mir24.tv / Николай Костюшин
Десять человек пострадали в результате пожара в торговом центре в Ереване. В тушении были задействованы десятки расчетов, сообщает корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц.
Возгорание произошло на складе магазина бытовой техники и мебели в одном из спальных районов города. На тушение брошен практически весь гарнизон столичного МЧС. Пожару присвоили третью степень сложности.
Цистерны с водой подъезжают каждые 15 минут. Площадь магазина — семь гектаров. Из подвального помещения огонь перебрался на верхние этажи здания. Из-за чего вспыхнул огонь — пока сказать сложно.
«Сведения на данный момент отсутствуют. Одно только, что проводится работа по тушению пожара. Пока не будет потушен пожар, никто не компетентен будет делать какие-либо выводы», — заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.
Сотрудники пытались спасти оборудование от огня — выбрасывали бытовую технику в окно. По предварительным данным, в результате возгорания пострадали десять человек. Их госпитализировали в больницы города. Среди пострадавших — один сотрудник МЧС.
«Там очень тяжело дышать, высокая температура. Работы ведутся очень интенсивно. В основном горит древесина. И так как территория открытая, из-за ветра огонь быстро распространяется. Когда потушим, не могу сказать», — рассказал начальник группы быстрого реагирования кризисного управления центра МЧС Армении Гагик Акобян.
На месте происшествия работают два десятка расчетов, и находится также министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян. Удастся ли в течение ночи потушить пожар, в МЧС затрудняются пока ответить.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Валерий Осипян , Лилит Мадунц , МЧС , Ереван
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