Пожар в торговом центре в Ереване: пострадали 10 человек

Десять человек пострадали в результате пожара в торговом центре в Ереване . В тушении были задействованы десятки расчетов, сообщает корреспондент «МИР 24» Лилит Мадунц

Возгорание произошло на складе магазина бытовой техники и мебели в одном из спальных районов города. На тушение брошен практически весь гарнизон столичного МЧС . Пожару присвоили третью степень сложности.

Цистерны с водой подъезжают каждые 15 минут. Площадь магазина — семь гектаров. Из подвального помещения огонь перебрался на верхние этажи здания. Из-за чего вспыхнул огонь — пока сказать сложно.

«Сведения на данный момент отсутствуют. Одно только, что проводится работа по тушению пожара. Пока не будет потушен пожар, никто не компетентен будет делать какие-либо выводы», — заявил начальник полиции Армении Валерий Осипян.

Сотрудники пытались спасти оборудование от огня — выбрасывали бытовую технику в окно. По предварительным данным, в результате возгорания пострадали десять человек. Их госпитализировали в больницы города. Среди пострадавших — один сотрудник МЧС.

«Там очень тяжело дышать, высокая температура. Работы ведутся очень интенсивно. В основном горит древесина. И так как территория открытая, из-за ветра огонь быстро распространяется. Когда потушим, не могу сказать», — рассказал начальник группы быстрого реагирования кризисного управления центра МЧС Армении Гагик Акобян.

На месте происшествия работают два десятка расчетов, и находится также министр по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян. Удастся ли в течение ночи потушить пожар, в МЧС затрудняются пока ответить.