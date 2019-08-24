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Пожар произошел в православном храме в центре Москвы 

Москва24 + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Тверском районе столицы произошло возгорание в православном храме. Об этом информирует Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.
"В храме Преподобных Сергия и Германа Валаамских по адресу: ул. 2-я Тверская-Ямская, д. 52 загорелось электрооборудование", — сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе столичного управления МЧС рассказали, что по указанному адресу происходило возгорание электрооборудования на площади 10 квадратных метров. Пять человек эвакуировались из здания самостоятельно до прибытия спасателей.
Пожар был оперативно ликвидирован. Пострадавших нет.
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Пожары , Происшествия , МЧС , АГН "Москва" , Москва
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