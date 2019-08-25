Гибель лесов Амазонии: бразильцы требуют найти виновных в пожарах

На защиту амазонских лесов, которые уничтожает страшный пожар, встали мировые знаменитости, сообщает «МИР 24». Голливудская актриса Анджелина Джоли призывает немедленно принять меры к их тушению.

«Очень тяжело смотреть на то, как огонь уничтожает тропические леса Амазонии. Я помню, как в 6 лет мама мне рассказывала, насколько они важны для планеты. И что их надо беречь и защищать. Но мы не смогли этого сделать», — заявила актриса.

О бездействии властей в тушении пожаров говорят и другие мировые знаменитости. Так, актер Леонардо Ди Каприо и футболист Рональдо отмечают, что ситуация касается всех государств.

Тропики Амазонии — это легкие планеты, они производят 20% кислорода на земле. Простые люди также обвиняют власти в трагедии.