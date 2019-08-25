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Гибель лесов Амазонии: бразильцы требуют найти виновных в пожарах 

Мир24 + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
На защиту амазонских лесов, которые уничтожает страшный пожар, встали мировые знаменитости, сообщает «МИР 24». Голливудская актриса Анджелина Джоли призывает немедленно принять меры к их тушению.
«Очень тяжело смотреть на то, как огонь уничтожает тропические леса Амазонии. Я помню, как в 6 лет мама мне рассказывала, насколько они важны для планеты. И что их надо беречь и защищать. Но мы не смогли этого сделать», — заявила актриса.
О бездействии властей в тушении пожаров говорят и другие мировые знаменитости. Так, актер Леонардо Ди Каприо и футболист Рональдо отмечают, что ситуация касается всех государств.
Тропики Амазонии — это легкие планеты, они производят 20% кислорода на земле. Простые люди также обвиняют власти в трагедии.
«Леса горят практически каждый год, но власти не делают из этого никакого вывода. На даже не говорят, кто виновен в случившемся. Я не слышал, чтобы кого-нибудь наказали», — говорит местный фермер Франциско Баррозо.
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Комментарии
Пожары , В мире , Происшествия , Анджелина Джоли , Леонардо ДиКаприо
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