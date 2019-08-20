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За сутки в России потушены более 200 природных пожаров 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Более 200 природных пожаров удалось ликвидировать за сутки в России на площади почти 100 тыс. га, угрозы населенным пунктам нет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"За прошедшие сутки на территории Республики Саха (Якутия) , Иркутской области и Красноярского края потушено 48 очагов природных пожаров на площади 53 тыс. 473 га. Всего на территории РФ за сутки потушено 202 очага на площади 98 тыс. 417 га", — сказал собеседник агентства.
Он также отметил, что угроза населенным пунктам и объектам инфраструктуры отсутствует. По его словам, в целом по России группировка сил, привлеченная для тушения лесных пожаров, составляет около 3 тыс. человек, 929 единиц техники и 38 воздушных судов.
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Пожары , Происшествия , пожар в Москве , Пожар в Москве , Республика Саха (Якутия)
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