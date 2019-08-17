В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле

Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

"Объявить 18 августа днем траура по погибшим. В день траура на территории области приспустить государственные флаги на жилых домах и государственных учреждениях", — говорится в распоряжении и.о. главы областной администрации.

Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа. Спасатели в настоящее время сообщили о девяти погибших и 10 пострадавших. По факту инцидента полиция возбудила два уголовных дела по статьям "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность".