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В Одессе объявлен траур по погибшим во время пожара в отеле 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Местные власти в Одессе объявили 18 августа днем траура по погибшим во время пожара в гостинице "Токио стар". Об этом сообщили в субботу в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.
"Объявить 18 августа днем траура по погибшим. В день траура на территории области приспустить государственные флаги на жилых домах и государственных учреждениях", — говорится в распоряжении и.о. главы областной администрации.
Пожар в одесской гостинице произошел в ночь на 17 августа. Спасатели в настоящее время сообщили о девяти погибших и 10 пострадавших. По факту инцидента полиция возбудила два уголовных дела по статьям "Нарушение требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность".
Президент Украины Владимир Зеленский взял расследование пожара под личный контроль. По словам главы государства, за произошедшее будет отвечать, в том числе, собственник отеля.
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