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В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля 

Газета.Ru + ещё 51 24 минуты назад
Фото: ТАСС
В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".
При пожаре погибли 9 человек.
Задержанному готовятся предъявить обвинение по ст. 270 УК Украины — нарушения требований пожарной безопасности в гостинице.
Пожар произошел в отеле "Токио стар" в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и впоследствии распространилось по площади в 1 тыс. кв. м.
Ранее полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в Одессе.
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