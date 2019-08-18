В Одессе задержали владельца загоревшегося отеля 

В Одессе правоохранительные органы задержали владельца отеля "Токио Стар", где произошел пожар, Вадима Черного, передает "112 Украина".
При пожаре погибли 9 человек.
Задержанному готовятся предъявить обвинение по ст. 270 УК Украины — нарушения требований пожарной безопасности в гостинице.
Пожар произошел в отеле "Токио стар" в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и впоследствии распространилось по площади в 1 тыс. кв. м.
Ранее полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в Одессе.