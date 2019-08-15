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В результате пожара в тюрьме Мехико погибли три человека 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
На востоке Мехико произошёл пожар в тюрьме Reklusorio Oriente, погибли не менее трёх человек и ещё семеро получили травмы.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
При этом, по словам замглавы городской службы исполнения наказаний, состояние трёх пострадавших оценивается как критическое.
По предварительным данным, пожару в исправительном учреждении могла предшествовать стычка между заключёнными.
В настоящее время пожар потушен, власти начали расследование по факту происшествия.
В июне из-за пожара на территории колонии в Тюмени были эвакуированы 17 человек.
RT на русском: последние новости
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Пожары , В мире , Латинская Америка , Происшествия , Мехико
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