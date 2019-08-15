Ещё
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Крупный пожар возник в промзоне на севере Москвы
Говорит Москва
+
ещё 6
1 час назад
Фото: ВКонтакте/ Говорит Москва
Комментарии
5
На улице Ивана Сусанина загорелся ангар.
Огонь охватил 400 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем. Источник ТАСС говорит, что сохраняется угроза распространения огня. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
Читать ещё •••
Говорит Москва: последние новости
Площадь пожара на рыбном производстве на юго-западе Петербурга достигло 1 тыс. кв. м
Теплоход «Святая Русь» накренился во время тушения пожара
Площадь природных пожаров в Сибири и ДФО сократилась больше, чем на 1 млн га
Пожары
,
Происшествия
,
ИТАР-ТАСС
,
Москва
Читайте также
Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии
Новости партнеров
Главное сейчас
Не Дикаприо: Собчак унизила желающего гражданство РФ Робертса
Бортпроводник А321 рассказала о поведении пассажиров
1
Гиперзвуковое оружие России обеспокоило Америку
30
Жители Петербурга пожаловались на сугробы
1
Россиянка зарезала мешавшего отдыхать сына
21
Видео
01:08
«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире
Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика
Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
02:46
Пока вы не уснули: названо условие передачи Курил Японии
В мире
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина
В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия
Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2019
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение