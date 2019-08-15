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Крупный пожар возник в промзоне на севере Москвы 

Говорит Москва + ещё 6 1 час назад
Фото: ВКонтакте/ Говорит Москва
На улице Ивана Сусанина загорелся ангар.
Огонь охватил 400 квадратных метров. Известно об одном пострадавшем. Источник ТАСС говорит, что сохраняется угроза распространения огня. Пожару присвоен второй номер сложности из пяти.
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Пожары , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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