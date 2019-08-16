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В Якутии за стуки ликвидировали 13 лесных пожаров 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Специалисты ликвидировали в Якутии за сутки 13 лесных пожаров. Об этом говорится в сообщении регионального Министерства экологии.
"За прошедшие сутки ликвидировано 13 пожаров в зонах тушения и контроля", — говорится в сообщении ведомства.
По оперативным данным на 16 августа, в республике ведутся работы по тушению 11 лесных пожаров, из них действующих — 9, локализовано два пожара. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне тушения составляет 775 га, в зоне контроля — 880 224 га.
К тушению пожаров привлечено всего 460 человек, в том числе 64 работника службы наземной охраны лесов, 36 единиц техники. На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 155 зарегистрированных термоточек.
Из-за ухудшения видимости, вызванного лесными пожарами, не выполняются рейсы в поселок Батагай на севере Якутии. В четверг был отменен вылет в поселок Усть-Куйга, сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании "Полярные авиалинии".
В селах проводят превентивные работы для защиты от пожаров: возводят минерализованные полосы и проводят встречный отжиг огня. В некоторых районах сохраняется задымленность, вызванная лесными пожарами в Якутии и соседних регионах. В поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах увеличен запас лекарств, медицинских масок и ватно-марлевых повязок на случай ухудшения ситуации.
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Комментарии
Пожары , Происшествия , Пожар в Красноярске , ИТАР-ТАСС , Республика Саха (Якутия)
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