В окрестностях Ачинска по-прежнему слышны взрывы. Жители напуганы

Видео, снятое в Каменке после первых взрывов 5 августа, напоминает кадры фильма об апокалипсисе. Пустые дома, брошенные машины, разрушенные постройки, выбитые стекла, неразорвавшиеся снаряды, лежащие повсюду. Вокруг ни души. Каменку эвакуировали.

После того как потушили пожары, власти разрешили жителям вернуться, но поторопились. 9 августа прогремели новые взрывы. На видеозаписи в YouTube — «Лада» с пробитыми осколками капотом и лобовым стеклом. Произошедшее комментирует жительница Каменки Антонина.

Антонина жительница Каменки «Руки дрожат. Сегодня, 9 августа, только что возвращались из Каменки с дедушкой, с тетей на двух машинах. Разорвался снаряд прямо перед машиной. У одной машины пробило колесо, в другую прилетели осколки снаряда. И вы говорите, что там можно жить?»

Жители Каменки едва успели распаковать вещи — и новая эвакуация. В соседнюю деревню уехали 64 человека, включая 15 детей. Остальные покинули село в первую эвакуацию и не вернулись. Население Каменки — 1200 человек, часть из них сейчас в Ачинске , часть в Красноярске . Всего были эвакуированы более 16 тысяч человек — из сел, расположенных в радиусе 20 километров от эпицентра. Въезд в Каменку и соседнюю деревню Ключи запрещен. Пожар в хранилище потушили, но обезвредить все снаряды, которые разбросало вокруг, удастся еще не скоро. На складе их могло быть 40 тысяч. И жители напуганы, рассказала Business FM главный редактор информагентства «Запад 24» Елена Патрикеева.

Елена Патрикеева, главный редактор информагентства «Запад 24»: «Режим ЧС никто не снял; периодически слышны взрывы — они волнообразно так слышны даже в Ачинске на расстоянии порядка 10 километров. Дежурят на всех въездах, не пускают даже по прописке. Но тем не менее вполне возможно, что кто-то пытается вернуться и через лес. Потому что мародеры все-таки не дремлют. И после первой волны даже поймали одного молодого человека. Люди действительно покидали свои дома в спешке, из-за паники оставляли и документы, и открытыми двери-окна. Бежали все в тапочках — просто побросав все. Жители боятся возвращаться, на самом деле это такое общее состояние. Они планируют переезды. Действительно напуганы этой ситуацией».

В правительстве Красноярского края Business FM сказали, что за помощью к властям обратились восемь семей, дома которых полностью разрушены. Им пообещали до холодов восстановить жилье. Всего за материальной помощью обратились более 800 человек. 58 уже получили компенсацию на общую сумму свыше полумиллиона рублей.

Минобороны причиной повторных взрывов назвали попадание молнии в стеллаж, где хранились пороховые заряды. Громоотводы были повреждены еще во время первого происшествия. Гроза 9 августа действительно была. И непогода может усугубить ситуацию для Ачинска и селений вокруг — они могут быть обесточены, так как взрывы повредили линии электропередачи. Приступить к ремонту невозможно, пока есть опасность подрывов.

Если с молнией все понятно, то объяснение причин первых взрывов ограничивается размытой формулировкой «человеческий фактор». Среди неофициальных версий был и поджог с целью сокрытия хищений, но генерал-инспектор Западного военного округа Виктор Поплавский в это не верит — это же не пистолеты и автоматы, воровать снаряды никто не будет. Он, кстати, выдвигает свою версию:

Виктор Поплавский, генерал-инспектор Западного военного округа: «Огонь мог попасть извне. Потому что пожары вокруг, искры летают. То есть не уследили за состоянием склада. Когда такие происходят события, надо усиливать пожарную безопасность, наряды ставить. Но думали, что обойдется. Видите, не обошлось. Потом пожарные машины не должны стоять на территории склада, вот они сгорели, ну как так? Надо машины расставить близко от склада, в безопасной зоне. Вместо тушения они пожарные машины сгоревшие вытаскивали. Это глупость какая-то. На складе не должно быть никаких ни лампочек, ни электропроводки, ничего, что может привести к возгоранию. Только внешнее освещение периметра склада и все».

Впрочем, судя по карте лесных пожаров, очаги находятся далеко от Ачинска. Как нам рассказал генерал Поплавский, на территории склада обычно никого нет. После разгрузки или погрузки снарядов военнослужащие сразу уезжают. Остается только охрана по периметру. Возможно, это объясняет, что не было жертв в момент самого взрыва. Позже при тушении огня погиб пожарный. Сам склад окружают земляным валом высотой шесть-семь метров, чтобы не допустить разлетания осколков в случае подрыва. Но 5 августа взрыв был слишком мощным.

Сколько будет продолжаться расследование и когда оно начнется на месте, сказать трудно. Пока следователи изучают бумаги — регулярно ли склад посещала проверяющая комиссия, какие распоряжения давала и были ли устранены нарушения. Ответственность, по регламенту, несет начальник службы артвооружения военного округа. С кого спросят за случившееся — пока неизвестно. А известно, что злополучный склад планировали закрыть к 2022 году. Не успели.