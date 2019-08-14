Более 50 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки

На территории России за сутки удалось ликвидировать более 50 природных пожара на площади свыше 60 тыс. га. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 13 августа, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 61 211 гектаров», — указывается в сообщении.

Согласно данным, на территории страны на 13 августа действовало 173 природных пожара на площади 256 836 га.

Ранее в Гидрометцентре России предупредили о высокой пожарной опасности в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни.