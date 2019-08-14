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Более 50 лесных пожаров ликвидировали в России за сутки 

RT на русском + ещё 9 29 минут назад
Фото: ТАСС
На территории России за сутки удалось ликвидировать более 50 природных пожара на площади свыше 60 тыс. га. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФБУ «Авиалесоохрана».
«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 13 августа, в России ликвидировано 53 лесных пожара на площади 61 211 гектаров», — указывается в сообщении.
Согласно данным, на территории страны на 13 августа действовало 173 природных пожара на площади 256 836 га.
Ранее в Гидрометцентре России предупредили о высокой пожарной опасности в некоторых регионах Сибири и Дальнего Востока в ближайшие дни.
Эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте России Григорий Куксин, руководитель противопожарной программы «Гринпис» России, в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в стране.
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Пожары , Происшествия , Григорий Куксин , Совет по правам человека
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