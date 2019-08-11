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Горение на арсенале под Ачинском ликвидировано 

Вести.Ru + ещё 45 42 минуты назад
Фото: Телеканал ОСА/ТАСС
Глава ГУ МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин сообщил, что возникшее после взрывов боеприпасов возгорание на военных складах под городом Ачинском ликвидировано.
В настоящее время на месте происшествия проводятся работы, в ходе которых спасатели хотят удостовериться в полной безопасности обстановки, передает ТАСС. В настоящее время появилась возможность движения по нему поездов.
Первые взрывы произошли на складе боеприпасов в Ачинском районе 5 августа. Возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места происшествия, эвакуировали более 16 тысяч человек. Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии при разминировании.
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Пожары , Происшествия , Игорь Лисин , МЧС , ИТАР-ТАСС , Ачинск , Красноярский Край
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