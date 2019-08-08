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В Якутии площадь лесных пожаров сократилась более чем на 30 тыс. га 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Общая площадь лесных пожаров в Якутии сократилась на 31,5 тыс. га — до 884,9 тыс. га, сообщается в четверг на сайте регионального Минэкологии.
"В республике ведутся работы по тушению 13 лесных пожаров на общей площади 1 109,5 га: из них действующих — 9, локализовано четыре пожара. Общая площадь лесных пожаров в зоне контроля составляет 883 846 га", — сказано в сообщении.
К тушению пожаров привлечено 624 человека, в том числе 103 работника службы наземной охраны лесов, 268 парашютистов и десантников-пожарных.
На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 151 зарегистрированная термоточка.
В ряде населенных пунктов, в том числе Якутске, сохраняется задымленность. В населенных пунктах с высокой пожарной опасностью устанавливаются противопожарные разрывы, минерализованные полосы. В некоторых селах предпочитают действовать на опережение — проводят встречный отжиг огня от защитных линий.
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Пожары , Происшествия , Лесные пожары в Якутии , Республика Саха (Якутия)
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