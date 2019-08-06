Генпрокуратура выявила намеренные поджоги российских лесов

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных», — сказал он.

Накануне, 5 августа о рукотворном характере лесных пожаров в Сибири заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов . По его словам, лес поджигают ради контрактов на вырубку леса.

В тот же день представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов сообщил, что власти Иркутской области и других регионов искажали статистику о лесных пожарах. По его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.