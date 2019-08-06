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Генпрокуратура выявила намеренные поджоги российских лесов 

Lenta.ru + ещё 23 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
Лесные пожары в Иркутской области в ряде случаев намерено устраивались для сокрытия незаконных вырубок. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на ведомственном интернет-канале «Эфир».
«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных», — сказал он.
Накануне, 5 августа о рукотворном характере лесных пожаров в Сибири заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, лес поджигают ради контрактов на вырубку леса.
В тот же день представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов сообщил, что власти Иркутской области и других регионов искажали статистику о лесных пожарах. По его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.
По состоянию на понедельник, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составила 2,4 миллиона гектаров. В ряде регионов действует режим чрезвычайной ситуации. По распоряжению президента РФ в тушении участвуют силы Минобороны.
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Пожары , Александр Куренной , Владимир Бурматов , Министерство обороны , Генпрокуратура РФ , Госдума , Иркутская Область
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