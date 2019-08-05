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Пожары в лесах Сибири сочли рукотворными 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожары в Сибири нередко устраивают специально ради контрактов на вырубку леса, заявил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Его цитирует ТАСС в понедельник, 5 августа.
«Частично пожары имеют рукотворный характер, то есть спровоцированы людьми, которые либо заметают следы незаконных рубок, либо (…) провоцируют низовые пожары, чтобы на следующий год получить тендеры и контракты на вырубку леса», — сказал он на совещании по вопросам борьбы с пожарами.
Он привел в пример Иркутскую область, где на следующий год после пожара был заключен контракт на вырубку в размере двух миллиардов рублей. О каком именно годе и контракте идет речь, не уточняется.
«Был нанесен ущерб, это вылилось в уголовное дело, но это единственное известное нам уголовное дело», — добавил парламентарий.
Ранее в понедельник в МЧС России основной причиной пожаров на территории регионов Сибири назвали неосторожное обращение с огнем. До этого в качестве причин рассматривались аномальная жара и сухие грозы.
По состоянию на понедельник, площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составляет 2,4 миллиона гектаров. В ряде регионов действует режим чрезвычайной ситуации. В тушении участвуют силы Минобороны.
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Пожары , Происшествия , Владимир Бурматов , Министерство обороны , МЧС , Госдума , ИТАР-ТАСС
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