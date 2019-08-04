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Семеро спасателей отравились дымом на пожаре в Баку 

News.ru + ещё 9 3 часа назад
Фото: Министерство по Чрезвычайным Ситуациям Азербайджанской Республики/fhn.gov.az
Семеро сотрудников МЧС Азербайджана отравились дымом во время тушения пожара в крупнейшем торговом центре Баку «Садарак». Все они госпитализированы.
Борьба с огнём продолжается. В ней задействованы подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудники Службы спасения особого риска. Наряду с ними на месте инцидента работают 15 бригад скорой помощи, сообщает РИА Новости.
Как писал ранее News.ru, ТЦ располагается в пригороде столицы Азербайджана. Его площадь составляет 100 га. На этой территории находятся более 12 тысяч объектов розничной и оптовой торговли, сельскохозяйственный рынок, склад и различные инженерные сооружения.
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Пожары , В мире , Кавказ , Происшествия , МЧС , РИА Новости , Азербайджан , Баку
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