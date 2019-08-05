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Спасение сибирских лесов возложили на осенние дожди 

Lenta.ru + ещё 41 1 час назад
Фото: РИА Новости
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке полностью потушат осенью при помощи сезонных дождей. Об этом «Известиям» рассказал эксперт постоянной комиссии по экологическим вопросам Совета по правам человека при президенте Григорий Куксин.
Отмечается, что в ближайшее время в Сибири больших осадков не прогнозируют. Дожди могут пройти в горной части Иркутской области, однако на севере региона сохранится сухая погода.
В Минобороны рассказали о продолжении активной фазы тушения огня в 174 очагах. Так, удалось потушить 450 тысяч из 1,1 миллиона гектаров неконтролируемого распространения огня.
Еще 296 очагов остаются под наблюдением, так как, по данным Авиалесоохраны, они не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают вред от возможного ущерба.
Ранее в августе глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что в ближайшую неделю не предвидится благоприятных погодных факторов для сокращения лесных пожаров.
На данный момент площадь лесных пожаров в России составляет три миллиона гектаров. В нескольких регионах страны в связи с пожарами действует режим чрезвычайной ситуации. Счетная палата оценивала ущерб от бедствия за первое полугодие 2019-го в 2,4 миллиарда рублей. Потери за 2018 год оценили в 20 миллиардов рублей.
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