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Появилось видео пожара в центре Москвы 

Газета.Ru + ещё 3 6 часов назад
В Сети опубликовано видео с местом пожара на территории бывшего хладокомбината в Москве. Об этом сообщает телеканал 360.
Ролик снят с беспилотника, который пролетал над очагом возгорания.
На кадрах видно, как внутри здания, которое охвачено дымом, полыхает пламя.
Отмечается, что утренних пожар достиг площади в 5 тыс. кв.м. до того, как был ликвидирован.
В ходе ЧП здание было частично обрушено. При тушении пострадал один пожарный, он госпитализирован с травмой ноги.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали вероятную причину пожара в центре Москвы.
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Пожары , Происшествия , Москва
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