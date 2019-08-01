Дроздов оценил ситуацию с лесными пожарами в России

Советский и российский учёный и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на территории России . По его словам, этот вопрос должен решаться на высоком уровне.

На эту тему уже много сказано, и неоднократно выступал Владимир Владимирович. Если будут потушены пожары, можно будет помочь животным. От этих пожаров плохо всей фауне. Это действительно большой политический и экономический вопрос, который должен решаться на высоком уровне, — заявил он в беседе с «ПолитЭкспертом».

Он подчеркнул, что проблема приобрела серьёзные масштабы, и решать её нужно незамедлительно.

Ранее News.ru писал, что специалисты намерены вызвать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами. По данным федеральной «Авиалесоохраны», к выполнению задачи приступил самолёт-зондировщик Ан-26. Дожди будут вызваны с помощью запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.