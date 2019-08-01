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Дроздов оценил ситуацию с лесными пожарами в России 

News.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: News.ru
Советский и российский учёный и телеведущий Николай Дроздов прокомментировал ситуацию с лесными пожарами на территории России. По его словам, этот вопрос должен решаться на высоком уровне.
На эту тему уже много сказано, и неоднократно выступал Владимир Владимирович. Если будут потушены пожары, можно будет помочь животным. От этих пожаров плохо всей фауне. Это действительно большой политический и экономический вопрос, который должен решаться на высоком уровне, — заявил он в беседе с «ПолитЭкспертом».
Он подчеркнул, что проблема приобрела серьёзные масштабы, и решать её нужно незамедлительно.
Ранее News.ru писал, что специалисты намерены вызвать искусственные осадки в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами. По данным федеральной «Авиалесоохраны», к выполнению задачи приступил самолёт-зондировщик Ан-26. Дожди будут вызваны с помощью запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.
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Комментарии
Пожары , Николай Дроздов
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