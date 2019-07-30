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Депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса 

Газета.Ru + ещё 2 35 минут назад
Депутат законодательного собрания Алтайского края Евгения Боровикова заявила, что пожары в Сибири можно тушить бомбами. Об этом она написала в фейсбуке.
Она напомнила, что так поступили в Швеции, сбросив бомбу на лесной пожар.
"При взрыве бомбы активно поглощается кислород, подавляя очаги горения", — пояснила Боровикова.
Она также добавила, что в Китае пожары обстреливаются специальными снарядами, которые разработали еще в СССР.
"При ударе о землю заряд распыляет смесь, которая мгновенно гасит пламя на площади 1000 квадратных метров", — уточнила Боровикова.
Ранее сообщалось, что пожары в Сибири охватили более 1 млн га территорий.
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Пожары , Видео , Происшествия , Алтайский Край
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