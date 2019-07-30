Ситуация с лесными пожарами в России сложная и требует скоординированных оперативных мер и по линии регионов, и по линии федерального центра, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с вице-премьерами во вторник глава кабмина заслушал доклады главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о работе по борьбе с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов страны.
"Они (лесные пожары) сейчас во многих местах в нашей стране и очевидно, что ситуация сложная, требует скоординированных оперативных мер как по линии региональных властей, так и по линии федерального центра", — заявил Медведев на совещании.