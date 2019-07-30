Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ситуация с лесными пожарами требует оперативных мер, заявил Медведев 

РИА Новости + ещё 16 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ситуация с лесными пожарами в России сложная и требует скоординированных оперативных мер и по линии регионов, и по линии федерального центра, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
На совещании с вице-премьерами во вторник глава кабмина заслушал доклады главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя МЧС Евгения Зиничева о работе по борьбе с лесными пожарами, затронувшими несколько регионов страны.
"Они (лесные пожары) сейчас во многих местах в нашей стране и очевидно, что ситуация сложная, требует скоординированных оперативных мер как по линии региональных властей, так и по линии федерального центра", — заявил Медведев на совещании.
Последние новости
Жириновский увидел угрозу государству в несанкционированной акции в Москве Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Пожары , Политика , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , Евгений Зиничев , МЧС , Правительство РФ , Минприроды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому12
Джонсон призвал ЕС к компромиссу3
Макаревич спел о незаконной акции в Москве37
Пока вы не уснули: почему россияне умирают в Анталье16
Видео
01:19
В Сети высмеяли «способ» Киева по возвращению Крыма
Общество Украина
02:30
Редчайшее существо со дна Тихого океана попало на видео
Наука Наука и техника
01:27
«Лгуны и непрофессионалы»: Кличко обратился к Зеленскому
Украина В мире
05:57
В РПЦ объяснили повышение пенсионного возраста в РФ
Общество
01:22
Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein
Шоу-бизнес
03:09
Джонсон призвал ЕС к компромиссу
Европа В мире
02:46
В США заявили о «недостаточном сдерживании» России
Оружие Армия
00:51
Крупный пожар в Самаре: под угрозой целый город
Пожары Происшествия
01:49
«Бросил бумаги»: Климкин эмоционально поговорил с Лавровым
Политика В мире
00:19
Пассажирский самолет врезался в фонарный столб
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение