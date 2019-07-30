Отчего загорелись сибирские леса — поджог или стихия

Красноярский край, В середине июня сразу в нескольких регионах Восточной Сибири начались лесные пожары. В эпицентре — Иркутская область Республика Саха (Якутия) . Гарь и едкий дым окутали и соседние территории. В интернете информация о пожарах распространяется по хештегам #СпаситеСибирь и #Сибирьгорит. Двадцать девятого июля в Красноярском крае и Иркутской области ввели режим ЧС. Что происходит и как спасти сибирские леса — в материале РИА Новости.

Вслед за водой пришел пожар

Ежегодно огонь в Сибири уничтожает несколько тысяч гектаров леса. Каждый сезон добровольцы вместе с пожарными противостоят стихии. Однако этим летом Иркутской области досталось вдвойне: не успели жители оправиться от страшного наводнения, как начали задыхаться от лесных пожаров.

Огонь распространяется со страшной силой. Лесные пожары подобрались вплотную к некоторым поселкам — 28 июля до поселка Светлый Бодайбинского района оставалось всего три километра. В ГУ МЧС по Иркутской области заверили, что угрозы населенным пунктам нет. Однако многие районы настолько задымлены, что пришлось отменить вылеты из аэропортов. Уже несколько дней нет рейсов из городов Бодайбо Киренска и Мамы.

В соцсетях жители Киренска жалуются на плохое самочувствие из-за задымления и сетуют, что в их районе никто не тушит пожары. Из-за дыма, говорят они, постоянно болит голова, люди вынуждены носить марлевые повязки. Двери и окна завешивают мокрой тканью. На улице находиться невозможно, и власти даже отменили празднование Дня города.

"Вместо солнца — ярко-бордовая точка. Дышать совсем нечем! Сегодня задымление чуть ослабло, но это благодаря ветру. А стоит ему изменить направление — Киренск снова будет в дымовой ловушке. Аэропорт не работает, пароходство в ограниченном графике, пассажирских перевозок на Лене нет", — поделилась подробностями жительница города Оксана Тараканова в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Она уточняет, что продукты питания в труднодоступные села чаще всего завозят по реке и если ситуация не нормализуется, трудностей со снабжением не избежать.

Тушить нецелесообразно?

Не менее тяжелая ситуация сложилась на севере Красноярского края — примерно в 700 километрах от региональной столицы бушуют пожары. Огнем охвачено 850 тысяч гектаров тайги (по данным на 24 июля). По информации пресс-службы краевого управления МЧС, причины пожаров носят природный характер: дождей уже давно не было, температура воздуха стабильно держится на отметке плюс 30 градусов, а грозы и сильный ветер лишь усугубляют положение.

При этом в Красноярском крае действует одно из крупнейших в России учреждений по тушению лесных пожаров — Лесопожарный центр. В штате центра больше тысячи человек. Подразделения есть во всех районах края, там отработаны системы мониторинга. И авиатехники в регионе достаточно, судя по отчетам местного министерства лесного хозяйства. Почему же спасатели не смогли локализовать очаги в самом начале возгораний?

Большинство пожаров не тушат на законных основаниях. Согласно приказу Минприроды от 2015 года "Об утверждении правил тушения лесных пожаров" региональные власти могут не тушить лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и если "прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред". К слову, в этом документе впервые использовался термин "зона контроля". Изначально предполагалось, что "зонами контроля" будут считать труднодоступные, отдаленные районы. Как несколько дней назад информировала Авиалесоохрана, лесные пожары на территории Сибири полыхали на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95 процентов территорий труднодоступны.

В свою очередь, губернатор Красноярского края Александр Усс накануне заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири нецелесообразно, потому что это слишком опасно.

Тем не менее, несмотря на сообщения региональных властей, что пожары бушуют вдали от мест проживания людей, возгорания наблюдали и вблизи населенных пунктов. Так, лесной пожар подошел к эвенкийскому поселку Куюмба. В Куюмбе живет не более 150 человек. Когда лес горел в четырех с половиной километрах от села, туда оперативно прилетели спасатели, чтобы окопать поселок.

Впрочем, общественники считают, что таких масштабов можно было избежать, будь местные власти расторопней. Координатор центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Гутенев объяснил РИА Новости, что ситуация стала тревожной только там, где реакция властей была непоследовательной, теперь же тушить пожары на тех территориях действительно экономически нецелесообразно.

"Усугубляет положение то, что в этом году значительное число возгораний происходит в удаленных районах, где с экономической точки зрения дорого, а с технической невозможно потушить все", — подчеркнул он.

Дымный шлейф сводит с ума

Пока же дымный "шлейф" от Красноярского края и Приангарья растянулся на тысячи километров и накрыл города Западной Сибири. Чиновники и спасатели успокаивают горожан: дым не опасен и в скором времени исчезнет.

"Дым, который пришел к нам из Красноярска, практически рассеян. На сегодняшний день штормовых оповещений нет", — пояснил РИА Новости начальник алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

Губернатор Алтайского Края Виктор Томенко написал в соцсетях, что ситуация с задымлением находится на контроле.

Несмотря на это, жители Алтая и всех остальных пострадавших регионов жалуются на головные боли, рвоту и общее недомогание — обеспокоенные люди заполняют жалобами все сообщества в соцсетях.

"У моего ребенка появился кашель. У людей ухудшилось самочувствие. Не знаю, что нас дальше ждет. До слез жалко лес и зверей в нем!" — написала в одном из пабликов жительница Барнаула.

Дым дошел и до Новосибирска.

"Всю неделю, пока был смог, испытывала страшную мигрень. Мне было трудно просыпаться, не хватало воздуха, кашель и неприятный привкус во рту не прекращался", — призналась в беседе с РИА Новости Юлия Мозолевская.

#Сибирьгорит

В соцсетях организовали флешмоб под хештегами #Сибирьгорит и #СпаситеСибирь. К нему присоединились и неравнодушные люди из центральной части России. Медийные персоны также не остались в стороне.

"Прямо сейчас, в эту минуту, заживо сгорают тысячи животных и птиц, задыхаются взрослые и дети в городах Сибири и Урала, новорожденные малыши спят с мокрыми марлевыми повязками на лице, но этого почему-то недостаточно для введения режима чрезвычайной ситуации!" — написала в Instagram телеведущая Ирена Понарошку.

Кроме того, в Сети набирает обороты петиция с призывом ввести режим ЧС во всех затронутых огнем или дымом регионах Сибири. На момент подготовки материала под обращением подписались более 430 тысяч человек.

Попытки спрятать вырубки

Очаги возгорания странным образом совпадают с местами, где до этого фиксировались вырубки "черных лесорубов", заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов

"Создается впечатление, что лесные пожары — попытки спрятать последствия вырубок", — говорит парламентарий.

По его словам, на поджог указывает следующее: лес загорается в нескольких точках одновременно, вокруг сожженных деревьев аккуратно уложена древесина.

"Связь есть четкая, мы изучили материалы, которые поступают по линии правоохранительных органов и информацию от волонтеров. И такое невозможно без ведома местных властей. Не могу представить, что кто-то вывезет несколько сотен лесовозов, ни разу не попав в поле зрения", — отметил депутат.