Сибирь горит: лесные пожары охватили уже 3 миллиона гектаров

По данным МЧС, горит почти три миллиона гектаров тайги. Очаги в основном находятся в труднодоступных местах, отмечает телеканал "Россия 24". Но дым от пожаров распространяется на тысячи километров. Сейчас жители примерно 500 населённых пунктов страдают от задымления. Дождей в тех краях, судя по прогнозам, в ближайшее время не предвидится. Группировку спасателей, задействованных в тушении, решено увеличить.