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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров 

РИА Новости + ещё 13 23 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки повысилась на более чем 50 тысяч гектаров и превысила миллион гектаров, сообщает Лесопожарный центр в Красноярске.
По его данным, на территории региона действует 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров.
Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Таймырском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.
По состоянию на утро понедельника, в крае горело 986,3 тысячи гектаров леса. В ведомстве сообщили, что на тушении работает 494 человека и 13 единиц техники.
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