Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила миллион гектаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки повысилась на более чем 50 тысяч гектаров и превысила миллион гектаров, сообщает Лесопожарный центр в Красноярске

По его данным, на территории региона действует 99 лесных пожаров на общей площади 1 042 434 гектаров, в том числе 80 в зоне контроля на площади 1 037 654 гектаров.

Очаги возгораний действуют в Эвенкийском, Богучанском, Енисейском, Таймырском, Кежемском, Пировском, Нижнеингашском и Абанском районах.

По состоянию на утро понедельника, в крае горело 986,3 тысячи гектаров леса. В ведомстве сообщили, что на тушении работает 494 человека и 13 единиц техники.