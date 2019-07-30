Названа причина смертельного пожара в детском лагере

В Хабаровском крае прокуратура нашла нарушения в работе палаточного лагеря "Холдоми", где произошел смертельный пожар. Об этом сообщает "Утро с губернией" со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.

Как отмечается, после инцидента прокуратура провела комплексную проверку, в ходе которой обнаружились серьезные нарушения правил пожарной безопасности.

Согласно заявлению прокуратуры, из-за резких перепадов температур в данном регионе, а также из-за дождей детям дали нагреватели.

"…которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии", — отметил заместитель прокурора края Слава Когай.

Смертельный пожар унес жизни четверых детей. Следствие завело уголовное дело после случившегося.

Ранее был арестован директор горевшего детского лагеря "Холдоми".