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Названа причина смертельного пожара в детском лагере 

Газета.Ru + ещё 24 36 минут назад
Фото: РИА Новости
В Хабаровском крае прокуратура нашла нарушения в работе палаточного лагеря "Холдоми", где произошел смертельный пожар. Об этом сообщает "Утро с губернией" со ссылкой на представителей региональной прокуратуры.
Как отмечается, после инцидента прокуратура провела комплексную проверку, в ходе которой обнаружились серьезные нарушения правил пожарной безопасности.
Согласно заявлению прокуратуры, из-за резких перепадов температур в данном регионе, а также из-за дождей детям дали нагреватели.
"…которые и явились, на наш взгляд, причиной этой трагедии", — отметил заместитель прокурора края Слава Когай.
Смертельный пожар унес жизни четверых детей. Следствие завело уголовное дело после случившегося.
Ранее был арестован директор горевшего детского лагеря "Холдоми".
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Пожары , Происшествия , Генпрокуратура РФ
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