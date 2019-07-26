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Город в огне: пожар в Перу уничтожил более 200 жилых домов 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТРК "Звезда"
Огонь разбушевался в районе Эль-Кальяо, где находятся в основном деревянные жилые постройки.
Более 200 деревянных жилых домов уничтожено в результате сильнейшего пожара, которые произошел в районе Эль-Кальяо на западе столицы Перу — Лимы.
Для того, чтобы потушить возгорание, потребовалось несколько десятков пожарных бригад.
Как сообщает RT, со ссылкой на местные власти, одному из пожарных понадобилась госпитализация из-за отравления угарным газом. С таким же симптомом была доставлена в больницу еще одна маленькая девочка.
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Пожары , Перу
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