Город в огне: пожар в Перу уничтожил более 200 жилых домов

Огонь разбушевался в районе Эль-Кальяо, где находятся в основном деревянные жилые постройки.

Более 200 деревянных жилых домов уничтожено в результате сильнейшего пожара, которые произошел в районе Эль-Кальяо на западе столицы Перу — Лимы.

Для того, чтобы потушить возгорание, потребовалось несколько десятков пожарных бригад.

Как сообщает RT, со ссылкой на местные власти, одному из пожарных понадобилась госпитализация из-за отравления угарным газом. С таким же симптомом была доставлена в больницу еще одна маленькая девочка.