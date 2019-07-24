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Власти Хабаровского края окажут помощь в организации похорон погибших при пожаре в лагере 

ТАСС + ещё 82 8 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Хабаровского края окажут материальную помощь на организацию похорон семьям погибших при пожаре в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми". Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Семьи погибших по распоряжению губернатора получат материальную помощь в размере 200 тыс. рублей для организации похорон", — сказал представитель пресс-службы.
Выплаты получат также семьи пострадавших.
"200 тыс. рублей, если был причинен легкий вред здоровью, 400 тыс. рублей — тяжкий и средней тяжести вред", — сказал представитель пресс-службы.
Ранее сообщалось, что семьям погибших региональные власти выплатят по 1 млн рублей. Материальную помощь, как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации Комсомольска-на-Амуре, окажет и город. Семьям погибших выплатят по 200 тыс. рублей.
Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" поступило вечером в понедельник. В результате пожара различные травмы получили 12 человек, в том числе семеро детей, четверо из которых погибли. Пятеро взрослых получили незначительные травмы. Сгорело более 20 палаток.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей"). Возможной причиной пожара называется неисправность обогревателя.
ТАСС: последние новости
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Комментарии
Пожары , Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Хабаровский Край
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