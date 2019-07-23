Глава Хабаровского края Сергей Фургал назвал предварительную причину пожара в лагере, где погиб один ребенок и еще три получили ожоги. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По мнению губернатора, пожар мог начаться из-за того, что кто-то из детей оставил полотенце на обогревателе.
Также Фургал рассказал, что палаточный городок на территории горкомплекса "Холдоми" был нелегальным, так как никто не знал о его существовании.
"Палаточный лагерь… [был] частный", — отметил Фургал.
Ранее сообщалось, что власти остановили работу лагеря после смертельного пожара.
Пожар произошел накануне, 22 июля.