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Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Пресс-служба МЧС РФ по Хабаровскому краю/ТАСС
Глава Хабаровского края Сергей Фургал назвал предварительную причину пожара в лагере, где погиб один ребенок и еще три получили ожоги. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По мнению губернатора, пожар мог начаться из-за того, что кто-то из детей оставил полотенце на обогревателе.
Также Фургал рассказал, что палаточный городок на территории горкомплекса "Холдоми" был нелегальным, так как никто не знал о его существовании.
"Палаточный лагерь… [был] частный", — отметил Фургал.
Ранее сообщалось, что власти остановили работу лагеря после смертельного пожара.
Пожар произошел накануне, 22 июля.
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Пожары , Происшествия , Сергей Фургал , Хабаровский Край
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