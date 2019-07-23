Названа причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае

Глава Хабаровского края Сергей Фургал назвал предварительную причину пожара в лагере, где погиб один ребенок и еще три получили ожоги. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По мнению губернатора, пожар мог начаться из-за того, что кто-то из детей оставил полотенце на обогревателе.

Также Фургал рассказал, что палаточный городок на территории горкомплекса "Холдоми" был нелегальным, так как никто не знал о его существовании.

"Палаточный лагерь… [был] частный", — отметил Фургал.

Ранее сообщалось, что власти остановили работу лагеря после смертельного пожара.

Пожар произошел накануне, 22 июля.