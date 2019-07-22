Что известно о пожаре в палаточном лагере в Хабаровском крае

22 июля около 20:37 мск в палаточном лагере на базе отдыха "Холдоми" в Хабаровском крае произошел пожар.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службе региона, в результате инцидента один ребенок погиб, еще четверо пострадали. По данным СК и МЧС, потрадавших трое. Пострадавшие были отправлены в больницу Солнечного района.

ГУ МЧС по региону сообщило, что всего на месте находилось 189 детей.

Площадь составила около 240 кв. метров. Сгорели 20 из 26 палаток, шесть пострадали от огня.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что работники базы пытались сами тушить пожар и вызвали пожарных только, когда у них не получилось его ликвидировать своими силами.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") по факту гибели ребенка 2008 года рождения.

Власти Солнечного района Хабаровского края сообщили ТАСС, что пожар потушен. На месте ЧП работают восемь человек и четыре единицы техники. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины возгорания.