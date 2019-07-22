Туристический теплоход загорелся в Казани

На кадрах видно, как от теплохода идут клубы черного дыма.
В речном порту Казани загорелся теплоход. Видео происшествия появилось в Сети.
«Теплоход горит. Он сейчас взорвется, потому что масло горит. Я же сама рулевой моторист», — говорит автор видео, размещенного KazanFirst.
На кадрах видно, как от теплохода идут клубы черного дыма, а люди снимают происходящее на телефоны. «Пожарных как всегда нет», — говорит один из мужчин за кадром.
По данным KazanFirst, в региональное управление МЧС данных о пожаре не поступало. Предполагается, что пожар был потушен силами речников.