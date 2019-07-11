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Ущерб от пожара на подмосковной ТЭЦ достиг 150 миллионов рублей 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
По факту пожара на территории ТЭЦ-27 «Северная» в городском округе Мытищи (Московская область) возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 217.1 («Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса») УК РФ. Об этом в четверг, 11 июля, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).
По предварительным данным следствия, причиной возгорания стал выброс из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27. В результате него начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории компании «Навигатор», которой был причинен ущерб на сумму около 150 миллионов рублей.
Ранее 11 июля сообщалось, что пожар в Мытищах перекинулся с газопровода возле ТЭЦ «Северная» на реконструируемое здание бывшей школы. Огонь охватил 730 квадратных метров.
О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг. В пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина. Факельное горение было потушено, пожар локализован. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.
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Пожары , Происшествия , Андрей Воробьев , СКР , Lenta.ru , Московская область , Мытищи
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