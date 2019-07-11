Ущерб от пожара на подмосковной ТЭЦ достиг 150 миллионов рублей

По предварительным данным следствия, причиной возгорания стал выброс из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27. В результате него начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории компании «Навигатор», которой был причинен ущерб на сумму около 150 миллионов рублей.

Ранее 11 июля сообщалось, что пожар в Мытищах перекинулся с газопровода возле ТЭЦ «Северная» на реконструируемое здание бывшей школы. Огонь охватил 730 квадратных метров.