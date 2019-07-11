Здание и склад загорелись у ТЭЦ в Мытищах

Ещё одно административное здание и склад из легких металлических конструкций загорелись рядом с ТЭЦ-27 в подмосковных Мытищах из-за теплового воздействия от пожара.

«От теплового воздействия пожара на ТЭЦ загорелось административное здание ООО «Данила Мастер» и склад из ЛМК (легкие металлические конструкции)», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МЧС.

Отмечается, что площадь пожара увеличилась с 800 квадратных метров до 1,08 тысячи квадратных метров.

Ранее в МЧС сообщили, что открытое горение на территории ТЭЦ в подмосковных Мытищах удалось ликвидировать.