Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло

Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло

Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах выросло до 11 человек, сообщили в центре медицины катастроф.

«Пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась», — сказали в центре, передает ТАСС.

По этим данным, у всех пострадавших ожоги первой и второй степени.

Ранее сообщалось, что для тушения пожара направили дополнительные подразделения МЧС из Москвы, поскольку сил местных противопожарных служб недостаточно.