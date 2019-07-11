Число пострадавших при пожаре в Мытищах выросло

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Число пострадавших при пожаре в Мытищах возросло 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 33 29 минут назад
Число пострадавших в результате пожара на ТЭЦ-27 в Мытищах выросло до 11 человек, сообщили в центре медицины катастроф.
«Пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась», — сказали в центре, передает ТАСС.
По этим данным, у всех пострадавших ожоги первой и второй степени.
Ранее сообщалось, что для тушения пожара направили дополнительные подразделения МЧС из Москвы, поскольку сил местных противопожарных служб недостаточно.
В Минэнерго сообщали, что на ТЭЦ загорелась цистерна с маслом, в СМИ со ссылкой на источник уточняли, что возгорание возникло на газовой станции высокого давления.
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Пожары , Видео , Происшествия , МЧС , Минэнерго , ИТАР-ТАСС , Мытищи
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