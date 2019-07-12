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Пожар на подмосковной ТЭЦ полностью потушили 

Lenta.ru + ещё 58 58 минут назад
Возгорание на территории ТЭЦ-27 «Северная» в городском округе Мытищи в Подмосковье полностью ликвидировано. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг. В пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина. Факельное горение было потушено, пожар локализован. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ущерб от пожара оценили на сумму около 150 миллионов рублей.
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Пожары , Видео , пожар в Москве , Андрей Воробьев , Московская область , Мытищи
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