Пожар на подмосковной ТЭЦ полностью потушили

Возгорание на территории ТЭЦ-27 «Северная» в городском округе Мытищи Подмосковье полностью ликвидировано. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

О крупном пожаре на подмосковной ТЭЦ стало известно утром в четверг. В пожаре пострадали 12 человек, погибла одна женщина. Факельное горение было потушено, пожар локализован. Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ущерб от пожара оценили на сумму около 150 миллионов рублей.