Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о восьми пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Подмосковье 

Lenta.ru + ещё 14 55 минут назад
В результате пожара на Северной тепловой электростанции (ТЭЦ) пострадали восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.
Уточняется, что по состоянию на 12:02 мск огонь перекинулся на расположенное рядом с ТЭЦ общежитие.
Пожар также угрожает соседнему жилому сектору, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
«До жилых домов всего 500 метров. Решается вопрос об эвакуации», — заявил собеседник агентства.
Он отметил, что огонь может перекинуться на торговый центр «Июнь».
Ранее в интернете появилось видео пожара на подмосковсной ТЭЦ высотой 50 метров в районе города Мытищи. В Мосэнерго не смогли подтвердить изданию информацию о возгорании ТЭЦ. О пострадавших не сообщалось. Тушение пожара производится по третьему номеру сложности, в готовность приведена авиация.
Последние новости
В Москве напали на журналистку Bloomberg Российская нефть обесценилась Россия встала на защиту Ирана в «войне танкеров»
Пожары , Видео , Происшествия , Мосэнерго , Интерфакс , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ад в Мытищах: поднята авиация114
Пожар на ТЭЦ в Мытищах потушен
Пока вы спали: Киев отводит войска и усиливает огонь121
Порошенко вызвали на допрос
Порошенко спасли от разъяренной толпы9
Видео
02:01
При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек
Пожары Происшествия
00:22
ЧП на северо-востоке Москвы: идет эвакуация жильцов
Происшествия
03:31
Россия готовит ответ США по ДРСМД
Оружие Политика
01:08
В Израиле нашли библейский город царя Давида
Наука Наука и техника
00:48
«Простите нас»: европейцы потеряли спутник-шпион
Наука и техника Наука
00:35
Порошенко спасли от разъяренной толпы
В мире
01:26
Названа причина взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия
05:59
Ад в Мытищах: поднята авиация
Пожары Катастрофы
00:29
На Камчатке дом накренился из-за аномальной жары
Происшествия Погода
01:42
В Москве россиянина арестовали за госизмену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение