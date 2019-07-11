При пожаре на ТЭЦ в Мытищах пострадали 8 человек

Стало известно о восьми пострадавших при пожаре на ТЭЦ в Подмосковье

В результате пожара на Северной тепловой электростанции (ТЭЦ) пострадали восемь человек. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, все они являются сотрудниками автомастерской, которая находится рядом с теплоэлектроцентралью.

Уточняется, что по состоянию на 12:02 мск огонь перекинулся на расположенное рядом с ТЭЦ общежитие.

Пожар также угрожает соседнему жилому сектору, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«До жилых домов всего 500 метров. Решается вопрос об эвакуации», — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что огонь может перекинуться на торговый центр «Июнь».